Burhan Kuzu’ya bu kez de ayakkabı fırlattılar

T24 - Daha önce yumurtalı protestoya uğrayan AK Parti’li Burhan Kuzu’ya bu kez de ayakkabı fırlatıldı.





Uluslararası Anayasa Kongresi'nin kapanış oturumu için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'na gelen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, açılışta olduğu gibi protestoyla karşılaştı.

Kuzu'ya konuşmak için söz verildiği sırada salonda bulunan bir kız ayağa kalkarak ayakkabısını fırlattı. Ancak ayakkabı, Burhan Kuzu'ya kadar ulaşmadı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği öğrenci, önce salondan, daha sonra da fakülteden çıkarıldı.

Ayakkabısının biri olmadığı görülen genç kız, kapı önünde bekleyen arkadaşları tarafından karşılandı.

Kısa süreli baygınlık geçiren protestocu genç kız, daha sonra fakülte önünden uzaklaştı.

Bu arada, salon girişinde toplanan öğrencilerin protestosu nedeniyle de polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



