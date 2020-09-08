Burhan Kuzu, "nüfuz ticareti" suçlamasıyla bugün hâkim karşısına çıkacak

Sözcü'de yer alan habere göre Ünğan'ın şikâyeti sonrasında Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kuzu’nun savunma yapması bekleniyor.

İddianamede, şüpheli Burhan Kuzu'nun uzun yıllar anayasa hukuku öğretim üyesi olarak görev yapması, üstlendiği konumlar gereği, hukuk ve yargı camiasında tanınırlığı ile nüfuzunun bulunduğu belirtilerek, “Anayasa'nın 138/2 maddesinin ‘Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz' amir hükmünün bulunduğu” hatırlatıldı.