Burhan Kuzu'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: Zindaşti'yi çıkarmadım, sana teklifim bu konuda ikimiz de susalım kararı bekleyelim

AKP'li Burhan Kuzu, HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü "Sus, otur, hatta saklan" başlıklı yazısına yanıt verdi. Kuzu, "Zindaşti'yi çıkarmadım, sana teklifim bu konuda ikimiz de susalım kararı bekleyelim" düşüncesini dile getirdi.

Kuzu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Bey ben Zindaşti'yi çıkarmadım.Nasıl çıktığını çok iyi biliyorsun.Üstelik adamın yargılandığı suç baronluk değil.Hakkımda açılmış bir dava var.Yargısız infaz yapmayalım.Sana teklifim bu konuda ikimiz de susalım kararı bekleyelim" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Fatih Altaylı'dan Burhan Kuzu'ya: Sus, otur, hatta saklan

Ne olmuştu?

Yargı üzerinde baskı kurarak İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun ifadesi ortaya çıktı. Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aradığını ancak baskı yapmadığını savunan Burhan Kuzu, “Eski bir öğrencim olan Zindaşti’nin avukatı İlker, uzman görüşü şeklinde hukuki mütalaamı mahkeme hâkimine bildirmemi istedi. Talimat ve telkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan’ı telefonla aradım. Eğer delil yoksa tutuklanmanın bir tedbir olduğunu serbest bırakılabileceğini söyledim” dedi.