Fatih Altaylı'dan Burhan Kuzu'ya: Sus, otur, hatta saklan

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, “Fatih Altaylı unutulmamak için beni yazıyor." diyen AKP'li Burhan Kuzu'ya bugünkü köşesinde yanıt verdi.

Altaylı, "Çoklu cinayet zanlısı uyuşturucu kaçakçısının yargı tarafından serbest bırakılmasını sağladığı artık aleniyet kesbeden ve artık kendisi tarafından da kabul edilen Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, hakkındaki yazılarımı geçmişte yalanlardı. Şimdi ise yeni bir yönteme geçti. Ben yazınca o da sosyal medyası üzerinden 'Fatih Altaylı unutulmamak için beni yazıyor. Ben olmasam yazacak konusu yok' gibi yanıtlar veriyor. Burhan Bey, benim unutulmak veya unutulmamak gibi bir derdim yok.

Ama sizin olmalı. Siz unutulmayı tercih etmelisiniz. Ortadan kaybolmayı, kimseye yanıt vermemeyi, yokmuş gibi davranmayı tercih etmelisiniz." görüşünü savundu.

Altaylı, "Çünkü siz artık çok 'ayıplı' bir siyasetçi, çok çok ayıplı bir 'yasa adamı' oldunuz.

Kendinizi ve yaptıklarınızı unutturmanız lazım. Hakkınızda ne denirse densin ortaya atlamamanız, sosyal medya hesaplarınızı kapatmanız, tek kelime etmemeniz, yokmuş gibi davranmanız lazım.

Çünkü siz yargıya baskıyı bir aile ferdinizin bir hatasını örtmek, bir yakınınızın arazi davasını sonuçlandırmak ya da kader kurbanı diye adlandırılan türden gariban birine yardımcı olmak gibi 'nispeten' vicdani bir kabul görebilecek şekilde yapmadınız Vahim iddialarla yargılanmakta olan birini yargıdan kaçırmak için devreye girdiniz. Onun ellerindeki kan artık sizin de elinize bulaştı anlayacağınız.

O yüzden susun. Unutulmaya çalışın. Ben sizin yediğiniz herzeler unutulmasın diye yazıyorum.

Siz de böyle yaparak bana destek veriyorsunuz. 'Unutmayın beni. Uyuşturucu kaçakçılarını yargının elinden kurtaran benim' diye bağırıyorsunuz sürekli. Allah bilir belki de benim yazdıklarıma da reklam gözüyle bakıyorsunuzdur . Belki yargıdan kurtulmak isteyen yeni müşteriler gelir diye." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın