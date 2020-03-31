Burdur'da bir vatandaş Koronavirüs'le mücadele için iş yerinin önüne el yıkama 'istasyonu' kurdu

Burdur'da bir vatandaş, Koronavirüs'le mücadeleye destek vermek için iş yerinin önüne elleri yıkamak için 'istasyon' olarak nitelendirdiği bir sistem kurdu.

Burdur'da Alaettin Kalkan isimli bir vatandaş, Koronavirüs'le mücadelede için uzmanların 'ellerinizi yıkayın' uyarısına dikkat çekmek amacıyla iş yerinin önüne, el yıkama 'istasyonu' kurdu. Kalkan, "İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.



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