Burdur'da bir vatandaş Koronavirüs'le mücadele için iş yerinin önüne el yıkama 'istasyonu' kurdu
31 Mart 2020 12:48
Burdur'da bir vatandaş, Koronavirüs'le mücadeleye destek vermek için iş yerinin önüne elleri yıkamak için 'istasyon' olarak nitelendirdiği bir sistem kurdu.
Burdur'da Alaettin Kalkan isimli bir vatandaş, Koronavirüs'le mücadelede için uzmanların 'ellerinizi yıkayın' uyarısına dikkat çekmek amacıyla iş yerinin önüne, el yıkama 'istasyonu' kurdu. Kalkan, "İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.