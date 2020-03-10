İşte uzmanların "Koronavirüs'ten korunmak için en etkili yöntem" dediği el yıkama oranında dünya sıralaması; Çin sonuncu!
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyaya yayılmasıyla birlikte, kişisel temizlik alışkanlıklarının önemine vurgu yapılmaya başlandı. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uzmanlar, Koronavirüs'ten korunmak için ellerin sabunla sıklıkla yıkanması gerektiği uyarısında bulunuyor. Peki hangi ülkede insanlar ellerini ne sıklıkta yıkıyor? Kaynak: Euronews Türkçe’den Kamuran Samar ve Gizem Sade
10 Mart 2020 19:27
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Gallup International, söz konusu araştırmada 63 ülkenin hijyen haritasını çıkardı. Araştırmaya göre, dünyada tuvaletten sonra ellerini sabunla yıkayanların oranının en yüksek olduğu ülke Suudi Arabistan. Türkiye 63 ülke arasında 6. sırada yer alıyor.
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Araştırma sonuçları, Balkanlar ve Türkiye’de el yıkama alışkanlığının diğer Avrupa ülkelerine oranla yüksek olduğunu gösteriyor. Avrupa’da tuvaletten sonra elini sabunla en çok yıkayan ülkeler sıralamasında Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin başında yer alıyor. Bosna Hersek’i yüzde 94’lük bir oranla Türkiye ve yüzde 85’le Kosova izliyor.
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63 ülke arasında tuvalet sonrası el yıkama oranının en düşük olduğu ülke yüzde 23’lük bir oranla Çin. Japonya yüzde 30, Güney Kore’yse yüzde 39 ile son sıralarda yer alıyor.
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Hollanda’daysa bu oranın yüzde 50 olduğu görülüyor. Hollandalıların tuvaletten sonra elini yıkama alışkanlığının diğer Avrupa ülkelerine göre daha az olduğu dikkat çekiyor.
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Tuvaletten sonra elini yıkama alışkanlığının zayıf olduğu diğer Avrupa ülkeleri yüzde 57 ile İtalya, ve yüzde 60’ın biraz üstünde olan İspanya, Fransa ile Rusya.
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Ankete katılan İngilizlerin yüzde 75’i ellerini yıkadıklarını belirtirken komşu ülke İrlandalılarda bu oran yüzde 74. Michigan Üniversitesi’nden araştırmacı Dr Spike Lee, “El yıkama sadece insana fiziki ya da manevi bir temizlik değil aynı zamanda insan rahatlatan bir etkisi de var“ ifadelerini kullanıyor.