Burcu Esmersoy: Ankara, servislere binerek eve gidebilen babaların savunmasızca katledilmediği şehirdi

Ankara Devlet Mahallesi’nde TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı ve askeri lojmanların bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin ünlü isimler sosyal medyada tepkilerini gösterdi. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da dikkat çekici bir paylaşımda bulunarak, “Benim babam yaklaşık 20 sene boyunca her akşam o servislere binip, o köşeden geçip evine, bizlere ulaştı. Ankara akşamları servislere binerek eve giden, gidebilen babaların yaşadığı, savunmasızca katledilmediği şehirdi. Ankara'mı katledenlere lanet olsun” dedi.

Dün akşam 18:32’de gerçekleşen saldırıya ilişkin sosyal medyada da tepkiler büyüyor. Ünlü yazar Ahmet Ümit, “Ölümün adamlarına lanet olsun. Ölümden medet umanlara lanet olsun. Cehennemin kapısını açanlara lanet olsun” paylaşımında bulunurken, oyuncu, sunucu Tuba Ünsal, “Eniştem bu akşam yarım gün izin almasa o araçlarda olacaktı. Allah kahretsin hayatlarımıza trajediyi bu kadar yaklaştıranlardan” dedi. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da Instagram hesabından, “1989 yılında Kızılay'ın göbeğinde güvenle çoluk çocuk halay çektiğimiz Ankara'mı katledenlere lanet olsun" diye yazdı.

Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları şöyle:

Burcu Esmersoy: Benim babam yaklaşık 20 sene boyunca her akşam o servislere binip, o köşeden geçip evine, bizlere ulaştı. Benim hala görüştüğüm arkadaşlarımın, dostlarımın babaları da öyle. Ankara bir zamanlar bu ülkenin mütevazı kalbi, başkentiydi. Sıkıcıydı ama biz severdik çünkü güvenilirdi. Akşamları servislere binerek eve giden, gidebilen babaların yaşadığı, savunmasızca katledilmediği şehirdi. 1989 yılında Kızılay'ın göbeğinde güvenle çoluk çocuk halay çektiğimiz Ankara'mı katledenlere lanet olsun.

Ahmet Ümit: Ölümün adamlarına lanet olsun. Ölümden medet umanlara lanet olsun. Cehennemin kapısını açanlara lanet olsun.

Ece Erken: Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin

Sibel Can: Yine kan... Yine can gitti... Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum... Yakınlarına Allah sabur ve dayanma gücü versin

Emre Aydın: Çok üzgünüz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum

Tuba Ünsal: Olay yeri... Çeken eniştem. Patlamadan sonra hemen olay yerine gidiyor... Bu akşam yarım gün izin almasa o araçlarda olacaktı.. Asker Ankara'da... Ablam arkadaşlarının eşlerine ulaşamadığı için perişan... Allah kahretsin hayatlarımıza trajediyi bu kadar yaklaştıranlardan...Tüm asker ailelerinin başı sağ olsun

Sermiyan Midyat: Doğum yerim Ankara şu anda ölümün, sözün, özün, vicdanın bittiği yer. Çok çok acı! Hepimize büyük sabır ve bir avuç olsun huzur diliyorum

Özge Özder: Ne çok yaktılar canını canım Ankara... Ve kim bilir daha ne kara günler bekliyor seni

Ferhat Göçer: Ankara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Gonca Vuslateri: Bitsin.! Biz bitmeden, bitsin

Oktay Kaynarca: Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak

Başak Sayan: Bütün çocukluğum Ankara Mürted Hava Lojmanlarında geçti. Sabahları okula gitmek için askeri servise biner, akşam aynı şekilde geri dönerdim. Tüm asker çocukları ve eşleri şehre bu şekilde ulaşıyorlardı. Dün tüm çocukluğumun en çok yer kaplayan anılarına sahip bu araçlara bombalarla saldırıldı. Sivil insanlar hayatlarını kaybetti. Orada ben de bulundum diye geçirdim içinden. Çok ama çok üzgünüm gerçekten... O zamandan bu zamana ne değişti biliyor musunuz? Kevgire dönmüş sınırlara sahip, bütün komşuları ile arası açık bir Türkiye gerçeği ile büyük bir dünya savaşının başlamasına neden olabilecek koşullar. Resmi iyi okumak gerekir. Umarım içine düştüğümüz bu karanlıktan bir an önce çıkarız ve milletçe tek bir yürek oluruz yeniden...

Petek Dinçöz: Terörün her türlüsüne lanet olsun

Soner Kabadayı: Kalbim başkentimiz Ankara'da atıyor.

Zuhal Topal: Ankara 'da yaşanan hain saldırıyı lanetliyorum!