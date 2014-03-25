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Burakcan'ın öldürüldüğü geceye ait görüntüler ortaya çıktı

Berkin Elvan’ın cenaze töreninden sonra Okmeydanı'nda Burakcan Karamanoğlu'nun öldürüldüğü geceye ait görüntüler yayınlandı

25 Mart 2014 18:26

Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın cenazesinden sonra Burakcan Karamanoğlu’nun öldürüldüğü geceye ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler polis tarafından basına dağıtıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmayı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Polis, olayın yaşandığı yer ve yakın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini taradı. Görüntülerde ellerinde tabanca ve tüfek bulunan kişilerin varlığı belirlendi ve bu kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarını tamamlayan polis bu sabah 05.00 sıralarında Okmeydanı, Beyoğlu ve Sultangazi’de bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.


Görüntüler basına dağıtıldı

 

Polis soruşturma süresince elde ettiği görüntüleri basına dağıttı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde tabanca bulunan bir kişiyle, bir torba içersinde olay yerine getirdiği pompalı tüfeği bu torbadan çıkarıp havaya doğru ateş eden bir kişi görülüyor.

 

800 polis katıldı

 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 800 polisin katıldığı baskınlarda 25 ayrı adrese giden ekipler 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların DHKP-C’den polis kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Aramalarda 2 tabanca ve 1 pompalı tüfekle çok sayıda tabanca fişeği de ele geçirildi. Pompalı tüfek ve 2 tabancanın incelenmek için Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtildi.

 


Burak cinayetinde kullanılan tabanca mı?

 

Tabancaların Burak Can Karamanoğlu cinayetinde kullanılıp kullanılmadığının incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

 

İşte o görüntüler: 

 

 

 

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