Burak Elmas: Federasyon kulüplere rağmen Türk futbolunu yönetiyor; biz burada seyirci değil, kaptan olacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında bir araya geldi. Kulüplerin ortak sorunlarının ele alındığı buluşmada "dört büyük" kulübün başkanı da sorunlarının ve çıkarlarının aynı olduğunu dile getirerek saha dışında beraber hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Burak Elmas Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirerek, "Federasyon kulüplere rağmen Türk futbolunu yönetiyor; biz burada seyirci değil, kaptan olacağız" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türk futbolunun sahibinin kulüpler olduğunu dile getirdi.

TFF'yi eleştiren Elmas, “Biz Türk futbolunun sahibiyiz kulüpler olarak. Federasyonu bizler adına oyunu yönetmesi için seçiyoruz. Ama gelinen noktada federasyon kulüplere rağmen yönetiyor. Biz burada seyirci olmayacağız, kaptan olacağız. Türk futbolunu geliştirmek için yatırım yapan, risk alan bazen de tepki gören kulüpler bizleriz. Konulara değinildi. Bir garip anlaşılamaz yayıncı kuruluş ilişkisi var. Biz zorla ihaleye sokmadık, şartnameyi biz belirlemedik. Yayıncı kuruluş bu şartnameyi inceleyip hesabını kitabını yapıp bu ihaleye girdiyse bunun bedelini ödemek zorunda anlaştığı üzere. Yayıncı kuruluşun sahibinden daha zengin değiliz. Niye biz onları idare edelim. Böyle bir yükümlülüğümüz yok. Biz aslında 5 senelik bir ihale yapmadık. Her sene ihale yapıyoruz. Oyuncuların kontratlarını 3-4 sene yapıyoruz, ama yayıncı kuruluş ihalemiz her sene gerçekleşiyor. O zaman her sene ihale yapalım. İkinci konu kurullar. Bu kurullar konusunda Süper Lig’de memnun olan bir kulüp yok. Bu ne demek? Sistem çalışmıyor" şeklinde görüş belirtti.

Kurullarla ilgili de konuşan Elmas, şu görüşlerini aktardı:

"Ligde kurullardan memnun olan bir kulüp yok. Her dönem birileri şikayet ediyor. Sistem bozuk. İnsanları değiştirerek sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. Tahkim Kurulu futbolun yargı kurulu. Eski hakemlerimiz her hafta hakemlik camiasının içinin ne kadar çürüdüğünü anlatıyorlar ama açılan bir tane dava görmedim. Sistemi düzeltmezsek, problemleri şahıslara zimmetleyip kavga etmeye devam edeceğiz. Tahkim ve disiplin kurulları adaletli bir yapıya dönüştürülmeli. MHK de çalışmayan bir sistem. Oyunu hakeme rağmen güzelleştiremezsiniz. O sistem çalışmayınca oyun güzelleşmiyor. Orada da bağımsız bir yapı olmalı. Buradaki bozukluklarından dolayı devletin prestiji de zedeleniyor. Bunu düzeltmek lazım. Bir ültimatom vermedik, 'Bu sorunları halletmemiz lazım.' dedik. Kişilerle problemimiz yok. Bu problemlerle hiçbirimiz devam edemeyiz. Verilen cevabı anlamak mümkün değil. Oradaki yabancı hakkıyla bizdeki farklı. Senelerdir konuşuyoruz. Ben problemleri diğer kulüplerle çözeceksem, federasyonun işi ne o zaman. Bu problemlerde hepimiz mutabıkız. Bu problemler çözülmezse oynama şansımız yok. En son raddeye gitmeye hazır mıyız diye sorduktan sonra kararı aldık. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil"

Futbolun eski ilgisini kaybetmeye başladığını dile getiren Elmas, "İlgi azalıyor. Avrupa'da Türk futbolunun dereceleri ortada. Millilerin sonuçları ortada. Sahada başarı yok, sürekli Kulüpler Birliği Vakfı ile kavga ediyorlar. Konuları çözmemenin bedeli Türkiye içinde strese sebep oluyor. Doğru kararlar verilse, Türkiye bu kadar gerilmeyecek. Bunu şeffaf bir şekilde çözeceğiz. Zabıt olmazsa, federasyonla toplantı yapmayacağız. Kapılar ardında başka, dışarıda başka konuşmalar oluyor. Biz gizli bir şey konuşmuyoruz. Rakamlar açık, borçlar açık. Dirayetli bir duruş sergilememiz lazım çünkü o duruş federasyondan gelmiyor" eleştirisinde bulundu.

"Kişisel kaygılarla alınan kararlar var"

Kulüpler Birliği Vakfının daha önce yaptığı çalışmaların yeniden değerlendirileceğini söyleyen Elmas, "Bu işi düzeltmeyi başkalarına bırakmayacağız. Başarı için birinin haksızlığına göz yummamamız lazım. Kendisi teklif getirip, baskı yapan kulüpler olacağız. Bu sistemin değişmesi lazım. Hakemden tahkime kadar çok güzel çalışmalar yapmışlar. O çalışmalar ortaya çıkacak ve kulüpler olarak bunların arkasında durarak sistemi ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz. Yabancı konusunda herkes mutabık. Bu kural kulüplerin iradesine rağmen alındı. Son dönemin en iyi milli takımı başarılı olamıyorsa, bunun yansıması bize dönemez. Son derece iyi bir milli takımımız var. Bu takım yabancı serbestliği zamanında çıktı. Bu oyuncularla milli takımda başarılı olamıyorsunuz. Milli marş okunmuyormuş. Etiyopyalı atlet şampiyon olunca herkes çok mutlu. Kişisel kaygılarla alınan kararlar var. Bu kararlar bize rağmen alınıyorlar. Federasyon büyük abilik yapıyor. İşi bilen biziz ve ortak bir talebimiz varsa yapılmalı" açıklamasını yaptı.

