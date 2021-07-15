Ahmet Nur Çebi: Alınan her türlü karar, kulüplere zarar vermeye başladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ortak yayına katıldı. Kulüplerin ortak sorunlarının ele alındığı buluşmada "dört büyük" kulübün başkanı da sorunlarının ve çıkarlarının aynı olduğunu dile getirerek saha dışında beraber hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Yabancı oyuncu sayısındaki sınırlandırmaya değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi, "Türk futbolcuların ücreti 2-3'e katlandı bu karardan sonra. Alınan her türlü karar, kulüplere zarar vermeye başladı" diye konuştu.

Tüm kulüplerin birbirine destek olması gerektiğini vurgulayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Federasyonla ilgili taleplerimiz, onlara yönelttiğimiz taleplerimizde ısrarcı olmamız, bizim o kuruma saygısızlık içinde olduğumuz şeklinde algılanmamalı. Bunu yapmamızın negatif hava oluşturmasını doğru bulmuyoruz. Bu bir kavga değil." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfının (KBV), TFF'den talepleri arasında yer alan yayıncı kuruluş konusuna değinen Çebi, "Pandemi gerekçe gösterilerek kulüp gelirlerinin erozyona uğraması söz konusu. Her sene bu gündeme geliyor. Federasyonun katkı vermeye çalıştığını görüyorum. Suçlamak da doğru değil. Rakamın indirilmesi söz konusu oldu ve gerekçe de pandemi oldu. İlk iki sene sorunsuz yürümüştü. Son iki sene pandemi gerekçesiyle bir tablo çıktı ve bu tablo bizi yoruyor. Bizim bu dönemde daha çok yardıma ihtiyacımız var. Sonuç alınamaması bizi üzüyor. Kapı çalmamız, itirazda bulunmamız normal bir süreç. Desteklenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Keşke federasyon ya da bakanlık bize bu dönemde destek olsaydı. 'Bize bir para versinler, sonra mahsup edersiniz.' demeye getirdik. Fikir beğenildi ama icraat olmadı. 40 kere de olsa federasyonun kapısını çalarız ve bu kavgalı olduğumuz anlamına gelmez. İsteklerimiz yerine getirilmiyor. Yayıncı kuruluşun oluşturduğu ortam sıkıntılı. Federasyonun elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyoruz ama sonuç yok" ifadelerini kullandı.

Uyuşmazlık Çözüm Kurul (UÇK) ile ilgili de eleştirilerde bulunan Çebi, şunları aktardı:

"UÇK cezalarımızı kesiyor. Şu saate kadar hakkaniyet indirimi vardı. Pandemiden sonra o da kalktı. Bizi her dava eden UÇK'dan davaları olduğu halde kazanıyorlar. UÇK'nın tartışıldığı bir durum ortaya çıkmaya başladı. Mahkemelerde bu kararları tartışmaya açıyoruz. Futbol kulüplerine düşman mısınız, size ne yaptılar? Bu kulüpler ayakta kalamazsa hangi futbolcu, hangi hoca para kazanacak. Aynısı UEFA'da da oldu. Yurtdışında her türlü davayı kaybediyoruz. Futbolcu dava açıyor, parayı alıp gidiyor. Manchester City ve Milan'a karşı dava kaybediliyor ama Türkiye'den bir kulüp gittiği zaman UEFA'da ve CAS'ta dava kazanma şansı sıfır. Türk kulüpleri davalarla perişan haldeler."

"Alınan her türlü karar kulüplere zarar vermeye başladı"

Yabancı oyuncu sayısındaki sınırlandırmaya değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi, "Türk futbolcuların ücreti 2-3'e katlandı bu karardan sonra. Alınan her türlü karar kulüplere zarar vermeye başladı. Bize karşı hakkaniyetli bir tavır yok. Hiçbir şey yapmadan 'Yerli sayısını arttırıyorum.' dediğin zaman, beni zor durumda bırakıyorsun. Bizim Türk çocuklarımız kararın ertesi günü 3 milyonu 6 milyon yapıyorlar. TFF bunu yapmadan önce bize kaynak bulacak. Hükûmetle görüşecek altyapıya önem vermemiz gerekiyor diye. Türk futbolcu yurt dışına gitmeye gerek görmüyor bu kararda. Rekabet olunca Türk futbolcular yurt dışına gidiyor. Federasyon, A Milli Takım için bir şey yapmak istiyorsa, bunun bedelini kulüpler ödeyemez. 20 kulübüz, birbirimiz için destek veriyoruz, imza atıp önünüze gönderiyoruz, dikkate almıyorsunuz. Milli bir bakış açısı olabilir ancak bu Türk futboluna hizmet etmeyeceğini söylüyorum. Bunun faydası yok, zararı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Menajer oyununa gelmeyelim"

Transfer döneminde menajerlerin oyununa geldiklerini dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Bugünkü programın TFF ile sıkıntılarımızı söylemek için katkı sağladı ama birlik ve beraberliğimizin kamuoyu önünde görüldüğünü anlamak istiyoruz. Biz beraberiz diye taraftara gösteriyoruz. Siz itişip kakışmayın biz hep birlikteyiz diyoruz. Birçok menajerin oyunlarına geliyoruz. Benden aldığına Ahmet beye 3 lira diyor, Burak beye gidiyor 4 diyor vs. Bu kulüplere zarar veren menajerlere yalan dolanlarına alet olmamak adına tüm hepimizin açık yürekli olmayı talep ediyorum. Ali Koç başkanımla aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Elmas başkanımız yeni, sanıyorum o da böyle durumlar olursa bizimle paylaşacaktır. Ahmet Ağaoğlu başkanımla yaşamadık ama onlarla da aynı şekilde iletişim kurarız gerekirse. Ben birbirimizle haberleşerek fiyatların yükselmesini engelleyebiliriz. Kulüplerin gördüğü zararları böyle bir yolla da engelleyebiliriz. Biraz giderleri de konuşmalıyız" dedi.

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