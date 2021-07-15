Ahmet Ağaoğlu: Yayıncı kuruluş indirim talep ediyor; bizim bu durumda artırım istememiz gerek, hem kurdan hem enflasyondan para kaybediyoruz

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala "dört büyük" kulübün başkanları tarihte ilk kez ekranlarda bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TFF ve yayıncı kuruluş ekseninde yaşanan sorunlara dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Bordo-mavili takımın Başkanı Ağaoğlu, "Pandemi döneminde kulüplerin de etkilendiğini söyleyerek, "Yabancı oyunculara ödediğimiz para döviz. Yayıncı kuruluş, 'Kurdan etkilendik, salgından etkilendik, enflasyondan etkilendik.' diyerek indirim talep ediyor. Bizim bu durumda artırım talep etmemiz gerekiyor. Hem kurdan, hem enflasyondan para kaybediyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşun davranışlarından rahatsız olduklarını kaydetti.

Ağaoğlu, pandemi döneminde kulüplerin de etkilendiğini söyleyerek, "Yabancı oyunculara ödediğimiz para döviz. Yayıncı kuruluş, 'Kurdan etkilendik, salgından etkilendik, enflasyondan etkilendik.' diyerek indirim talep ediyor. Bizim bu durumda artırım talep etmemiz gerekiyor. Hem kurdan, hem enflasyondan para kaybediyoruz. Spor Toto, neredeyse bütün ülke sporunu finanse eden bir kuruluş. Diğer federasyonların özerkliğe kavuşmasından sonra en fazla destekleyen kuruluş Spor Toto. Diğer federasyonların yüzde 90 oranında kaynak aktaran bir kurum ama naklen yayın geliriyle karşılaştırırsak devede kulak. Covid sürecinde özellikle Anadolu kulüplerini en rahatsız eden konu bu." diye konuştu.

Türk futbolunda yaşanan sorunların geçmişten kaynaklandığını ifade eden Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Bunlar bugünün sorunu değil. MHK ile ilgili sorunları dile getiriyoruz ama 1960'dan beri yapısı bu şekilde. Bunu değiştirmek için çaba harcanmadı. Bağımsız kurullar yerine, 'Bana bağımlı olsun' diye düşünerek sorunlar bugüne kadar getirildi. Son 3 yılda 4 MHK başkanı değişti ve tartışmalar sona ermedi. Arıza motorda ama siz lastik değiştiriyorsunuz. Diğer Avrupa liglerinde de hakem hata yapıyor ama hakem değil sistem eleştiriliyor. Hakemin nasıl atandığı, neden atandığı konuşulmuyor. Yıllar içinde bu sistemin düzelmesi için mücadele edilmesi gerekiyordu. Basit bir şekilde federasyonun genel kurulunda üyelere sunulacak, onun üzerinde tartışılacak. Bağımsızlığına inandığımız taktirde yürürlüğe girecek."

"Adı Gelişim Ligi ama gelişmesi mümkün değil"

Yabancı konusuna da değinen Ağaoğlu, "Geçen sene hazırlıksız olduğumuzu, yerli kalitesini arttırmak için önlemler almamız gerektiğini anlattık. Yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet ortamına sokmadan, yerlinin gelişimini sağlamadan kalitesini artırmanız mümkün değil. Rezerv takım uygulaması yapalım dedik. 19 yaş altı takımı oyuncularını diğer kulüplerle mücadele ettiriyorsunuz. Oradaki mücadele düzeyiyle Süper Lig'deki aynı değil. Adı Gelişim Ligi ama gelişmesi mümkün değil. Kendi akranlarıyla mücadele ediyorlar. 3. Lig'den başlatalım bu takımları dedik. İki senede bunu çıkartamadılar. Yerli ve yabancı oyuncuyu rekabete sokarsak, yerli oyuncunun kalitesi zaten yükselecek." ifadelerini kullandı.

Maçlara çıkmama tehdidiyle ilgili olarak da Ağaoğlu, "Oynan oyun futbol olmaktan çıktıktan sonra oynasanız ne olur oynamasanız ne olur? Oynanan oyun futbol olmaktan uzaklaştı. Perdenin önünde ve arkasında oynanan bir oyun var. TFF birçok konuyu üzerine alıyorsa, futbolla alakalı planlamalarda ya gereğini yapmak zorunda ya da altından kalkamadığı bir yük varsa, paydaşlarıyla yürütmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

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