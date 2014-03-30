Burak Can'ın katil zanlıları: Kızlara hava atmak için havaya ateş açtık

Berkin Elvan'ın ölümünün ardından Okmeydanı'ndaki olaylar sırasında öldürülen Burak Can Karamanoğlu'nun katil zanlıları tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde kızlara hava atmak için havaya ateş ettiklerini söylediler.

NTV'de yer alan habere göre, Burak Can Karamanoğlu'nun ölümüne neden olan tabanca bulundu. Zanlılar yakalandı ve tutuklandılar. Zanlılar, ifadelerinde suçlamayı kabul etmediler, havaya eteş ettiklerini ileri sürdüler.

Burak Can, Berkin Elvan'ın cenaze törenin yapıldığı 12 Mart akşamı Okmeydanı'nda çıkan olayda kurşunların hedefi olmuştu. Burak Can kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25 Mart'ta yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda iki tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Tetiği kimin çektiği sorusunun yanıtı bu silahlar üzerinde yapılan incelemeyle ortaya çıktı Gözaltındaki şüphelilerden ikisinin parmak izi silahta bulundu. Bu silahtan ateş edildiği de tespit edildi.

Zanlılardan O. K., kızlara hava olsun diye havaya 8-9 el ateş ettiğini söyledi. Kendisinden silahı alan yanındaki arkadaşının da iki el havaya ateş ettiğini iddia etti.

Mahkeme zanlıların "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.