Burak Can Karamanoğlu cinayetinin faili silahıyla birlikte yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Burak Can Karamanoğlu'nun katil zanlısının olayda kullanılan silahla yakalandığını açıkladı

Berkin Elvan’ın cenazesinin defnedildiği gün Okmeydanı’nda başından vurularak öldürülen Burak Can Karamanoğlu cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Burak Can’ı öldüren kişinin yakalandığını açıkladı. Soruşturmanın detaylarına göre, cinayetin işlendiği silahın iki kişi tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. İki şüpheli tabancayı sadece havaya ateş etmek için kullandıklarını iddia etti. Örgüt üyeliği suçundan serbest bırakılan şüpheliler, cinayet suçlamasıyla nöbetçi mahkemede ifade veriyor.

Burak Can’ın öldürülmesinin hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı soruşturma açtı. Olası şüpheliler MOBESE kameralarıyla tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Okmeydanı ve Sultangazi’de yapılan operasyonlarla 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki ilk soruşturma terör örgütü DHKP/C’ye üye olduklarıydı. İkinci soruşturma ise Burak Can cinayeti.

Örgüt üyeliğinden serbest kaldılar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 9 kişi öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle sorgulanan 9 kişiden 3’ü savcılıktan serbest kaldı. Savcılık 6 kişi için adli kontrol talep etti. Mahkeme haftada bir gün imza karşılığında serbest bırakılmalarına karar verdi.

Tek silah iki parmak izi

Ancak Burak’ı öldüren silah eldeydi ve şüphelilerden V.G. ve O.K.’nin parmak izleri silahtan çıkmıştı. Burakcan’ın başından çıkan mermi çekirdeğinin bu silahtan çıktığı laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşti. V.G. ve O.K. birinci soruşturmanın yanı sıra ikinci soruşturma, yani cinayetten de sorgulandı. İkisi de tabancayı kullandıklarını ancak sadece havaya ateş açtıklarını iddia ediyordu. Savcılık ifadelerinin ardından V.G. ve O.K. cinayet suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.