T24 LogoT24 Logo
Spor

'Burak bu hareketlerine devam ederse hoş karşılamam'

Beşiktaş derbisinde oyundan alınan Burak Yılmaz'ın Hamzaoğlu'nu terslemesi tepki çekmişti

25 Mayıs 2015 12:40

Beşiktaş derbiisinde 64.dakikada oyundan alınan Burak Yılmaz, Hamza Hamzaoğlu'na tepkisini kenara geldiğinde Hamzaoğlu'nu iterek gösterdi. Emre Çolak'ın Mersin İY maçında verdiği tepkinin adeta aynısını sergileyen Burak Yılmaz için Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Tepki gösterebilir ve önemli de değil. Ben hoşgörüyle karşılarım. Ancak devam ederse hoş karşılamam mümkün değil" dedi.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarılmasına gösterdiği tepkinin üzerine, şunları söyledi:

"Hiçbir oyuncu sahadan çıkmak istemez. Biz de hocalarımızın taktiksel düşüncesi olabileceğini düşünmez, numaramız kalktığında kötü olduğumuzu düşünürdük. Son yarım saatte Burak'ın sahada kalması yerine, Umut'un savunmaya katacağı şeyler daha fazla önem kazanmıştı. Yoksa Burak kötüydü ya da istediğimiz gibi oynamadı değil. Ben Burak'ın oyunda kaldığı süredeki performansından memnunum. Tepki gösterebilir ve önemli de değil. Ben hoşgörüyle karşılarım. Ancak devam ederse hoş karşılamam mümkün değil. O da devam ettirmedi. İnsan oturup düşündükten sonra daha sağlıklı kararlar veriyor. İçeride de sarıldık zaten." 

ETİKETLER

burak yılmazterslemehoş karşılamamdevam etmemelimaçderbibeşiktaşoyundan alındıgalatasarayhamzaoğlu

İlgili Haberler

Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Galatasaray, şampiyonluktan 90 dakika uzakta

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğu kutlayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi

Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş Devler Ligi şansını yitirirken, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24