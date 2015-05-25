'Burak bu hareketlerine devam ederse hoş karşılamam'

Beşiktaş derbiisinde 64.dakikada oyundan alınan Burak Yılmaz, Hamza Hamzaoğlu'na tepkisini kenara geldiğinde Hamzaoğlu'nu iterek gösterdi. Emre Çolak'ın Mersin İY maçında verdiği tepkinin adeta aynısını sergileyen Burak Yılmaz için Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Tepki gösterebilir ve önemli de değil. Ben hoşgörüyle karşılarım. Ancak devam ederse hoş karşılamam mümkün değil" dedi.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarılmasına gösterdiği tepkinin üzerine, şunları söyledi:

"Hiçbir oyuncu sahadan çıkmak istemez. Biz de hocalarımızın taktiksel düşüncesi olabileceğini düşünmez, numaramız kalktığında kötü olduğumuzu düşünürdük. Son yarım saatte Burak'ın sahada kalması yerine, Umut'un savunmaya katacağı şeyler daha fazla önem kazanmıştı. Yoksa Burak kötüydü ya da istediğimiz gibi oynamadı değil. Ben Burak'ın oyunda kaldığı süredeki performansından memnunum. Tepki gösterebilir ve önemli de değil. Ben hoşgörüyle karşılarım. Ancak devam ederse hoş karşılamam mümkün değil. O da devam ettirmedi. İnsan oturup düşündükten sonra daha sağlıklı kararlar veriyor. İçeride de sarıldık zaten."