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Bünyamin Aygün Türkiye'ye döndü

Suriye'de 40 gündür tutsak bulunan Bünyamin Aygün, Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı

05 Ocak 2014 22:41

Suriye'de kaçırılan ve 40 gündür rehin tutulan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün, MİT'in Dış Operasyonlar Başkanlığına bağlı 8 kişilik bir tim ile alınarak Türkiye'ye geri getirildi.
Aygün ve beraberindeki tim, Türkiye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan girdi.
 

'El-Kaide olduğunu düşünüyorum'

 
Suriye’de kaçırılan ve 40 gündür rehin tutulan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’na geldi. Burada Hatay Vali Yardımcısı Mehmet  Eriş tarafından karşılanan Aygün’ün Türk Gazetecilerle karşılaştığı sıradaki ilk cümleleri, "Bir gazeteci olarak çok acı ve zor günler yaşadım. 80 milyonluk bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Kaçırılmamda El-Kaide bağlantısı olduğunu düşünüyorum" oldu.
Kendisini rüyada gibi hissettiğini ve kurtulduğuna inanamadığını dile getiren Aygün, "Terlikle mi geldiniz?" sorusu üzerine "Arkadaşlar ayakkabılarımı çok beğendi, o yüzden ayakkabılarımı aldılar, terlikle gönderdiler" dedi. 
Suriye'de çok zor günler geçirdiğini ifade eden Aygün, kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Aygün'ün kaçırıldığı güne ait bir fotoğraf da gazetecilere dağıtıldı:
 

Davutoğlu'ndan açıklama

 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 40 gün önce Suriye’de kaçırılan ve bugün MİT tarafından teslim alınan Bünyamin Aygün ile ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi Twitter’da ’Basın camiamıza, sevenlerine ve tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun’ mesajını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de kaçırılan gazeteci Bünyamin Aygün ile ilgili olarak takipçileriyle şu twetleri paylaştı:
"Başbakanımızın Japonya’ya hareketinden önce kurtulduğu müjdesini verdiği Milliyet Gazetesi fotomuhabiri Bünyamin Aygün ile az önce görüştüm. Kendisi şu an Türk sınırına çok yakın bir noktada ve  kısa süre sonra memleketine dönmüş olacak.
Bünyamin Aygün’ün mutluluğu telefonda sesinden hissediliyordu. 22 gün önce alıkonulduğu yerde Devletimizin kendisini kurtarmak için elinden geleni yaptığına ilişkin açıklamalarımız iletilmiş. "Bunu duyduğum günden beri bu telefon görüşmesini umutla bekliyordum" diyen Aygün’e, ailesine, basın camiamıza, sevenlerine ve tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun. Başta Milli İstihbarat Teşkilatımız olmak üzere bu süreçte çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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