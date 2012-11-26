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Yiğit Bulut: Toplumun yapısını bozuyorlar

Başbakan Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl'a yaptığı eleştiriye Yiğit Bulut'tan destek geldi

26 Kasım 2012 16:39

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muhteşem Yüzyıl dizi için, "Biz öyle bir Sultan Süleyman tanımadık" diyen Erdoğan, yargının gerekeni yapmasını beklediğini söylemişti. Başbakan'ın bu eleştirisine 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut'tan destek geldi. Bulut, Başbakan'ın söylediği çok önemli. Bunlar bilinçli hareketler. Bunların arkasına para koyanlar bilerek koyuyor" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'da Muhteşem Yüzyıl'la ilgili  'Biz öyle bir Kanuni tanımadık' sözlerini doğru bulan . 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut, Behzat Ç.'yi de hedef gösterdi. Dizide 45 dakika rakı içildiğini söyleyen Bulut, Aşk-ı Memnu'yu da eleştirerek, "Türkiye en çok ensest seyretti. Aynı ev içinde amcasının karısıyla ilişkiye giren adamın dizisini seyretti. Ama kitabı yazan öyle yazmamış. Aşkı Memnu'nun özü öyle değil' dedi.

 

'Toplumun yapısını bozuyorlar'

 

Kitaplardan uyarlanan senaryoların dizilere aktarılmasında hikayenin özüne sadık kalınmadığını ifade eden Bulut, "10 yaşındaki çocuk izleyip bu olanlar normal diyor. Toplumun yapısını bozuyorlar. Bunlar bilinçli. Başbakan'ın söylediği çok önemli. Bunlar bilinçli hareketler. Bunların arkasına para koyanlar bilerek koyuyor" şeklinde konuştu.

 

'Padişahın haremini izliyoruz'

 

Aile yapısını yok ederek ve ahlaki değerleri çökerterek Türkiye'ye zarar verilmeye çalışıldığını da kaydeden Bulut, "3 sene ensest seyrettik. Şimdi de Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük iki padişahından birinin haremden çıkmadığını, haremdeki kadınların beline kadar dekolte giyindiğini, kadınların herkesle beraber olduğunu, Padişahın acaba bugün kiminle beraber olsam düşüncesinde olduğunu ve boş zamanlarda Padişahlık yaptığını izliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

'Behzat Ç. 45 dakika rakı içti'

 

Verdiği bu örnekle stüdyoda gülüşmelere de neden olan Bulut, programın ilerleyen dakikalarında ise Behzat Ç dizisini de örnek göstererek "Adam 45 dakika rakı içti" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın eleştirilerine hak verdiğini yineleyen Bulut, yapılanları proje olarak yorumladı

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