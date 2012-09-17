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Dünya

Yunanistan'da 'Muhteşem Yüzyıl' aforoz edildi!

Selanik'teki Ayasofya Kilise'sinde Muhteşem Yüzyıl'a tepki, "Türk dizilerini izleyerek teslim olduğumuzu gösteriyoruz"

17 Eylül 2012 13:24

Türkiye'nin yanısıra komşu ülkelerde de ilgiyle gizlenen Türk dizilerine Yunanistan'da kiliseden tepki var. Selanik Metropoliti Anthimos, her gün prime-time kuşağında gösterilen Türk dizisi "Muhteşem Yüzyıl"ı aforoz etti.

Anthimos, Selanik'teki Ayasofya Kilise'sinde yönettiği dini ayinden sonra verdiği vaazda "Kimse Muhteşem Yüzyıl'ı seyretmesin. Çünkü bu Türk dizilerini izleyerek teslim olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

Hazreti Muhammed'e hakaret eden film yüzünden Ortadoğu'da çıkan olaylara da değinen Anhtimos "Bu insanlar bir film için dünyayı mahvedebilir. Hayır, istediğim din bu değil. Bu din Batı Trakya'da da birliği kırmaya çalışıyor. Batı Trakya'da birliğin bozulması çabalarında  sanırım Almanya da katılıyor" diye konuştu.

Anthimos "Muhteşem Yüzyıl" dizisi başlamadan önce de Yunan halkını Yunan televizyonlarında gösterilen Türk dizilerini izlememeye çağırmıştı.

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