Bulgaristan'da öldürülen gazetecinin katili Almanya'da yakalandı

Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırırken öldürülen Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'nın katilinin Almanya'da yakalandığı bildirildi.

Bulgaristan’da yolsuzlukları araştıran gazeteci Marinova, ülkenin Ruse kentinde 6 Ekim günü tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü. Cinayetle ilgili 9 Ekim’de bir kişi gözaltına alınmıştı.

Bulgaristan Başbakanlığı'nda düzenlenen ortak basında toplatısında Başbakan Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov, zanlının 21 yaşındaki Severin Krasimirov olduğunu açıkladı. Başsavcı, yaptığı açıklamada "saldırının anlık bir olay olduğunu" söyledi.

"DNA testi yüzde 100 kanıtlıyor"

Cumhuriyet Başsavcısı Tzatzarov, Marinova’ya tecavüz eden ve öldüren saldırganın suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezası alabileceğini söyledi. Başbakan Boyko Borisov da yapılan DNA testlerinin Marinova’nın katilinin Krasimirov olduğunu yüzde 100 kanıtladığını ifade etti. Borisov ayrıca, Almanya’da yakalanan saldırganın ifadesinin alınmasının ardından Bulgaristan’a getirilmesi ve yargılanması için gerekli prosedürlerin başlatıldığını duyurdu.