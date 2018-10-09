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Dünya

Bulgaristan'da öldürülen gazeteciyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'ndan öğrenilen bilgiye göre şüpheli, Moldova pasaportuna sahip bir Romanya vatandaşı

09 Ekim 2018 16:57

Bulgaristan'ın Ruse şehrinde ölü bulunan ve yolsuzluk haberleriyle tanınan 30 yaşındaki Bulgar gazeteci Victoria Marinova cinayetine ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bulgaristan ulusal radyosu tarafından aktarılan habere göre, Marinova cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'ndan öğrenilen bilgiye göre şüpheli, Moldova pasaportuna sahip bir Romanya vatandaşı.

Henüz resmi açıklama yapılmadı

Söz konusu gelişmeyle ilgili olarak Bulgar makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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