Bülent Ersoy'dan "seni diva değil divan yaparlar" diyen Mustafa Keser'e: Oturduğum koltuk ona battı!

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yaptığı "Benzemez Kimse Bize" programı Star TV tarafından yayından kaldırıldırken, ikili arasındaki söz düellosu sürüyor. Bülent Ersoy, kendisi için "Seni Diva değil divan yaparlar" diyen Mustafa Keser'e "Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı" diye yanıt verdi.

Bülent Ersoy; Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

Mustafa Keser’in iddialarına yanıt veren Bülent Ersoy, şunları söyledi: "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.

Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?

Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz.

Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım."