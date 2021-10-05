Birlikte yaptıkları programa son verilen Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a: ‘Seni ‘Diva’ değil ‘Divan’ yaparlar...’

Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının neden yayından kaldırıldığını açıkladı.

Bülent Ersoy'un rahatsız edici tavırlar sergilediğini ve herkese bağırdığını söyleyen Keser, tepkisini yayınladığı 30 dakikalık video ile dile getirirken "Bir Ayşe Taş varken, Çiğdem Yarkın, Melda Kuyucu, Canan Sezgin Ceylan, Gül Yazıcı varken bunların hepsi seni sekize katlar. Seni Diva değil divan yaparlar" ifadelerini kullandı.

"Yönetmene bağırır, ona bağırır, şefe bağırır, okuyamaz döner vokale bağırır" diyen Keser, Ersoy'un kendisine de "Kürdo, kürdo" bana Kürdo diyor. Keser senin babanın uşağı mı lan öyle çağırıyorsun?" dedi.

Bülent Ersoy'un yerli yersiz bir çok kapris yaptığını anlatan Keser, kendi YouTube hesabından paylaştığı videoda Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programında yaşananları anlattı.

"Bülent hanım senin de benim de paraya ihtiyacımız yok"

Programın bant yayını olmasına itiraz ettiğini ve itirazları sonucu canlı yayın yaptıklarını söyleyen Keser, "Canlı yayın başlar başlamaz görüşlerimizin yanlış olduğunu anladım. Polat dedi ki 'Abi sen yönet. Çünkü Bülent hanımın ayakları ağrıyor, sunumlarını sen yaparsın.' Tamam dedim sorun yok. O program esnasında ben atlıyorum, toparlamaya çalışıyorum, bunları kendiliğimden yapmıyorum. Bu yapımcının isteğiyle oluyordu. O muhterem rol çalıyorum sanıyor. Kuliste söyledim çektim kenara. Endişeliyim. Polat da yanımızda. Dedim ki Bülent hanım senin de benim de paraya ihtiyacımız yok. Ziyadesiyle paramız var. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz hatta. Burada 100 kişi çalışıyor. Bizim sayemizde ekmek yiyorlar. Yerli yersiz kapris yapma lütfen. 30 yıllık canlı yayın tecrübem var. Su gibi aksın gitsin dedim. 'Tamam' dedi sesini çıkarmadı" diye konuştu.

Keser, Ersoy'un kaprislerini anlatırken "Bütün mesele Bülent Ersoy'un şekilsizlikleri. Unuturuz diye prompterdan yazı veriyor. Yazı küçük diye okuyamıyor çocuğa bağırıyor. Şu yüzden çocuğun ekmeğiyle oynayıp 'Bunu kovun' diyor." dedi.

"Seni Diva değil divan yaparlar"

Ersoy'un 'Diva' ünvanına da değine Keser konuşmasının devamında " Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, beceri ve donanıma sahip kadın sanatçıdır. Olay bu. Size sanki Diva erişilmez mertebede bir yaratık olarak aktarılıyor. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Divalığa iş kalırsa size geçmişten bir kronolojik isim sırası yaptım. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Divalık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Diva kadın sanatçıya deniyor buna dikkatinizi çekeyim. Bir Ayşe Taş varken, Çiğdem Yarkın, Melda Kuyucu, Canan Sezgin Ceylan, Gül Yazıcı varken bunların hepsi seni sekize katlar. Seni Diva değil divan yaparlar" dedi.

Bülent Ersoy'a çağrı: En büyük sanatçı olduğunu iddia ediyorsa bizi imtihan etsinler

"Hala aynı iddiadaysa ve bu ülkede en büyük sanatçı olduğunu iddia ediyorsa bir önerim var. Arzu ettiği kanalda, arzu ettiği gün buluşmaya razıyım. Ne şekilde? Biz sanki radyoya yetişmiş sanatçı olarak yetişecekmişiz gibi bizi imtihan etsinler. Değerli hocalarımızdan rica etsinler birkaçı gelsin. Öyle hikayeden değil en ağırından. Hiç bilmediğimiz şarkıları okumamızı istesinler. Makam bilgilerimizi kontrol etsinler. Ufak tefek hicaz, buselik falan değil. Öyle hiç bilinmedik makamlardan sorsunlar. İmtihan bitsin kim kaybederse diğerinin elini öpsün usta sensin desin ve mesleği bıraksın. Sen varsa buyur kardeşim."

Keser, yayınladığı videonun devamında Ersoy'la yaşadığı sorunları ve yayında yaşananları anlattı.