Bülent Arınç'ın kayınbiraderi darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü görevinden dün itibariyle açığa alınan, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın kayınbiraderi Ziya Tay, darbe girişimi soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından başlayan adli ve idari soruşturma çerçevesinde Manisa'da dün görevden uzaklaştırılan 154 sağlık personelinin arasında, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın kayınbiraderi İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay da yer aldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine 23 Aralık 2002'de atanan ve daha sonra 2012'de Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'ne getirilen Ziya Tay, bu sabah evinde gözaltına alındı.

Doktor Ziya Tay, 14 yıldır Manisa’da İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yapıyordu.

Halk Sağlığı İl Müdürü Tay ile birlikte Manisa Valiliği'nde Sosyal Etüd Proje Müdürü olarak görev yapan Melih Karakaş, Manisa Teknik Elemanları Derneği Başkanı Ziya Nur Köse ile Yunusemre Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ferhat Bozkaya da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Manisa Valiliği'nden dün yapılan yazılı açıklamada 1817 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı, 34 kamu görevlisi ile 25 hakim ve savcının tutuklandığı duyurulmuştu.