Manisa'nın değişmeyen müdürü, Arınç'ın kayınbiraderi açığa alındı

AKP kurucularından Bülent Arınç'ın kayınbiraderi Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay, valilik tarafından açığa alındı.

Manisa’nın tek değişmeyen müdürü olarak bilinen ve 14 yıldır önce sağlık müdürlüğü sonrasında halk sağlığı müdürlüğü görevlerinde bulunan Dr. Ziya Tay, FETÖ operasyonu çerçevesinde Manisa Valiliği tarafından açığa alındı.



TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kayınbiraderi olan Ziya Tay, seçimlerde AKP’den Manisa milletvekili aday adayı olmuş, ancak sıralamaya alınmamıştı.



2002 yılından beri Manisa’da İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yapan Dr. Tay ile birlikte Manisa il genelinde toplam 150 kişinin açığa alındığı öğrenildi.



Ülke genelinde ise Sağlık Bakanlığı’nda görevden uzaklaştırılan personel sayısının 5 bin 500’ü aştığı ifade edildi.



Ülke genelinde açığa alınan sağlık personelinin 115’inin yönetici bin 504’ünün ise hekim olduğu biliniyor.