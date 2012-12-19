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Politika

Bülent Arınç'a suç duyurusu

Başbakan Yardımcısı Arınç ile tartışan CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıak'aya, partsinin kadın milletvekillerinden destek geldi

19 Aralık 2012 18:24

Genel Kurul'da bir süre önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile tartışan CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka konuyu yargıya taşıyacak. Nazlıaka yarın saat 10.30'da Ankara Adliyesi'nde Arınç hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP'li kadın milletvekilleri de yazılı açıklamayla CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıak'a destek verdi.

Açıklamada, "Arınç'ın Nazlıaka'nın bakışlarından mahcubiyet duyduğu ve rahatsız olduğu yönündeki ifadesi yalnızca Nazlıaka'ya değil, Meclis çatısı altındaki tüm kadın milletvekillerine karşı yapılmış bir saygısızlık ve psikolojik tacizdir" denildi.

CHP'li kadın milletvekillerinin Nazlıaka'nın hukuk mücadelesinde sonuna kadar yanında olacakları da vurgulandı.

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