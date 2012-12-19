Bülent Arınç'a suç duyurusu

Genel Kurul'da bir süre önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile tartışan CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka konuyu yargıya taşıyacak. Nazlıaka yarın saat 10.30'da Ankara Adliyesi'nde Arınç hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP'li kadın milletvekilleri de yazılı açıklamayla CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıak'a destek verdi.

Açıklamada, "Arınç'ın Nazlıaka'nın bakışlarından mahcubiyet duyduğu ve rahatsız olduğu yönündeki ifadesi yalnızca Nazlıaka'ya değil, Meclis çatısı altındaki tüm kadın milletvekillerine karşı yapılmış bir saygısızlık ve psikolojik tacizdir" denildi.

CHP'li kadın milletvekillerinin Nazlıaka'nın hukuk mücadelesinde sonuna kadar yanında olacakları da vurgulandı.