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CHP'li Nazlıaka: Dumanla haberleşme çağına mı döndük?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 'vajina'da sessiz. AKP’li vekillerden destek

16 Aralık 2012 20:29

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, olay sırasında yurtdışında olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e, "İletişimde duman çağına döndüğümüzü bilmiyordum” göndermesinde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, ‘vajina’ polemiğinde,  bazı milletvekillerine yurtdışında olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in tutumunu, “Kadın haklarından geri gittiğimizi biliyordum. Ama,  haberleşmede duman çağına döndüğümüzü bilmiyordum” diye değerlendirdi. Şahin’in aksine AKP’den bazı kadın milletvekillerinden Nazlıaka’ya  destek telefonu  geldi.

 

Fatma Şahin telefona çıkmadı

 

Bülent Arınç, gerginliği dün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Meclis’teki yemeğini iptal ettirmişti. Muhalefetin erkek ve kadın milletvekillerinden Nazlıaka’ya destek verirken, Arınç’a eleştirilerini aktardı. Bakan Şahin, telefonla aradığı Nazlıaka’nın toplantıda olması nedeniyle  görüşemedi. Nazlıaka,  Fatma Şahin’e  iki kez  telefonla ulaşmaya  çalıştı. Ancak, bakan telefonlarına çıkmadı.

 

Mesele karanlık zihniyet meselesi

 

Nazlıaka, T24’e, CHP’li, MHP ve BDP’li kadın- erkek tüm milletvekillerinden büyük bir destek gördüğünü, bugün de bazı AKP’li kadın milletvekillerinin aradığını söyledi.  “ Mesele Nazlıaka  meselesi değil” diyen CHP’li vekile göre, karanlık zihniyet önemli bir sorun.  Nazlıka, cinsiyet ayrımcılığı,  psikolojik şiddetin partilerüstü bir sorun olduğunu hatırlatıyor.

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