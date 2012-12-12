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Bülent Arınç: Bayan milletvekilinin organından bahsetmesi yüzümü kızarttı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka'nın 'Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın' sözleri için 'Organını nasıl böyle açıkça konuşabilir' dedi

12 Aralık 2012 03:13

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka'nın kürtaj tartışmasında dile getirdiği "Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın" sözlerine karşı "Evli bir bayan milletvekili, çocuğu olan milletvekili organını nasıl böyle açıkça konuşabilir, nasıl bundan yüzü kızarmaz" ifadesini kullandı. Arınç, "Aylin Nazlı öyle bir söz sarf ettiniz ki, benim yüzüm kıpkırmızı oldu" dedi. 

TBMM bütçe görüşmelerinde Başbakan Yardımcısı Arınç, kürtaj tartışmasında “Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın” diyen CHP Aka'nın sözlerini şöyle eleştirdi: 

“Kürtaj meselesi siz Aylin Nazlı öyle bir söz sarf ettiniz ki, benim yüzüm kıpkırmızı oldum. Ben o zaman mahcup oldum. Asıl o zaman utandım, asıl o zaman yerin dibine geçtim. Bir evli bir bayan milletvekili, bir çocuğu olan milletvekili kendisiyle ilgili organını nasıl böyle açıkça konuşabilir, nasıl bundan yüzü kızarmaz, benim o zaman yüzüm kızardı, o zaman mahçup oldum.” 

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