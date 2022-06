Bülent Arınç'tan AKP'li vekile: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?

Eski TBMM Başkanı ve AKP Milletvekili Bülent Arınç, ekonomiye ilişkin olarak konuşan bazı AKP'li isimleri eleştirirken, “2 kilo et yiyeceğime yarım kilo yerim diyerek göğüs geriyorlar. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?” dedi.

Konya’da yayın yapan Kanal 42’ye konuşan Arınç, isim vermeden, "Normal şartlarda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi 2 kilo alıyorsak 2 tane alırız" sözleriyle gündem olan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ı ve eski AKP Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ı eleştirdi.

Arınç, şunları söyledi:

"Konya'dan bir milletvekili ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun.

Yani 'ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim' diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?”

Halkın et alamadığından bahseden Arınç, "İyi ki kurban bayramı ve kurban kesenler var. Orada dağıtılan şu kadarcık ete bile ihtiyacı olan yüzlerce aile var. Beyefendiler kendi sofralarından eksik etmedikleri şey herkesin sofrasında var zannetmesinler" dedi.

