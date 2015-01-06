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Politika

Bülent Arınç: Haşim Kılıç'ı cesur bir insan olarak tanıyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a yönelik bazı eleştirilerin ölçülü ve orantılı olması gerektiğini ifade etti

06 Ocak 2015 02:14

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'ın siyasi parti kapatma davalarında, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve özgürlüklerin genişlemesi, güçlenmesi konusunda olumlu kararlarını, olumlu kanaatlerini, düşüncelerini her zaman ifade eden cesur bir insan olarak gördüğünü söyledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın "görevi bıraktıktan sonra konuşacağım" ve "son süreçte Anayasa Mahkemesi üyelerine baskı yapıldığına" dair açıklamalarının sorulduğu Arınç, önce Kılıç'ın ne dediğine bakmak gerektiğini söyledi. Arınç, "Benim bildiğim bu haberler, özel toplantılarda yapılmış, dışarıya bugüne kadar ifşa edilmemiş ancak bir gazeteciyle özel konuşmasından haber olarak aktarılmış şeylerdir. Zannediyorum birincisiyle ilgili kendisi bir açıklama yaptı. Bağlamından koparıldığını, aslında şöyle demek istediğini ifade etti" diye konuştu.

 

'Haşim Kılıç'ın yaptığı mücadeleyi çok iyi biliyorum'

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu tartışmalara girmek istemediğini söyleyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı yıllardan beri tanıyoruz. Yaptığı mücadeleyi de ben şahsen çok iyi biliyorum. Siyasi parti kapatma davalarında, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve özgürlüklerin genişlemesi, güçlenmesi konusunda olumlu kararlarını, olumlu kanaatlerini, düşüncelerini her zaman ifade eden cesur bir insan olarak tanıyorum. Evet Anayasa Mahkemesi kararları tartışılır ancak kesin kararlardır.

Şimdi bir de bireysel başvurular üzerine başvurular başladı, onlar da kesin kararlardır. Biz şunu yapıyoruz, bazı kararlarını beğenmiyoruz, çok aşırı eleştiriyoruz. Bazı kararlar da hoşumuza gidiyor, ya sesimizi çıkarmıyoruz ya da bravo diyoruz. Bu kararların hepsini tartışabiliriz ama bu tartışma konularını Sayın Başkanın şahsına endekslememek lazım. Sayın Başkanın şahsında da oranın çok değerli 17 üyesini hiçbir zaman töhmet altında bırakmamak lazım. Anayasa Mahkemesi en yüksek yargı organıdır. Geçmişteki yapısı konusunda çok eleştirilerimiz oldu ama bugünkü yapısı konusunda doğrusu eleştirilerimizin asgari düzeye indiğini düşünüyorum.

 

'Sayın Başkanın şahsını rencide edecek ifadeler hiçbir siyasetçiye yakışmaz'

 

Bir ikincisi de bu eleştiriler bir insanı yok etme noktasına getirilmemeli. Sayın Kılıç da bunlardan birisidir. Düşüncelerini paylaşmayabilirsiniz, yanlış, eksik bulabilirsiniz ama bu onu yok etmek anlamına hiçbir zaman gelmemeli. Maalesef bazı gazete ve televizyonlarda öyle konuşmalar, öyle başlıklar duyuyorum ki kendimi onun yerine koysam fevkalade üzüleceğimi düşünüyorum. Bunlar yapılmamalı. Elbette insanların farklı düşünceleri olabilir, zaman içinde farklı tavırlar almış olabilirler ama bunlar geçmişini inkar etmek anlamına da gelmez. Dolayısıyla Sayın Başkana gösterilen tepkilerin ölçülü ve orantılı olmasını arzu ederim. Bugün polisin kullandığı güç konusunda orantısız güç kullanıldı diye eleştiriyorlar ya herkes elindeki gücü orantılı kullanması lazım. Eleştiri bunlardan bir tanesidir. Sayın Başkanın şahsını rencide edecek, onu küçültecek ifadeler hiçbirimize, hiçbir gazeteciye de hiçbir siyasetçiye de yakışmaz."

 

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