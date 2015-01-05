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Politika

Bülent Arınç'tan '4 eski bakan' yorumu: AKP hükümetleri yıpratılmak isteniyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmemesi yönünde verilen kararın gerekçesinin henüz yazılmadığını söyledi

05 Ocak 2015 22:39

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 4 eski bakan hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu'nda Yüce Divan'a gönderilmemesi yönünde alınan karara yönelik olarak, "Olayın politik olduğunu ve AKP hükümetlerinin yıpratılmak istendiğini biliyoruz" diye konuştu.

Bülent Arınç şunları söyledi: "Bugün bir süreç tamamlandı. Ama kesin bir süreç değil. Her Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bana ısrarla sordunuz. Süreci kısaca kamuoyuna özetlemek istiyorum.

Meclis Soruşturması sadece başbakan ve bakanlarla ilgilidir. Olayın politik yönü olduğunu ve AKP hükümetlerinin yıpratılmak istendiğini biliyoruz. Bugün 4 eski bakan hakkında alınan karar ara karardır, gerekçesi henüz yazılmadı."

 

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