Bülent Arınç: Bana gelen en yüksek anket 43,7'ydi, adeta bayram yapıyoruz

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP'nin yüzde 28 oy alacağını öngördüğünü ancak yanıldığını söyledi. Arınç, "Seçmen bize güvendiğini ve HDP'den seçilen vekillerin terör örgütüne karşı, onları adeta kutsayıcı sözlerine ve terörü adeta gözünü yummak derecesinde boşvermek durumunda kalışını affetmedi" dedi. Arınç, "Adeta bayram yapıyoruz. Büyük bir başarı, zafer de denebilir" diye konuştu.

1 Kasım seçimlerinden sonra Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, açıklamalarda bulundu. Daha önce yaptığı açıklamalar AKP'li yöneticilerinden tepki gören Arınç, "300'den fazlasını itiraf edeyim ki düşünememiştim. En son Adil Gür'ün 47 küsürlü anketini duyunca inşallah olur ama çok fazla ihtimal vermiyorum demiştim" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte AKP'yi kuran üç kişilik çekirdek kadroda yer alan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçen hafta partisine ve AKP yanlısı medyaya ağır eleştiriler yöneltmişti. Arınç, aktif siyaseti bırakmasına ilişkin olarak, "Heyecanımı kaybettiğimi söyleyebilirim. Birilerine karşı sevgim biraz azalmış olabilir" dedi. Arınç, "Burada bir azalma olduysa, kabahatin kimde olduğu önemli değil. Birlikte siyaset yaptığınız insanlarla aranıza buzdan duvarlar girmişse ara vermenin zamanı gelmiştir" demişti.

Radikal'de yer alan habere göre, Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"Adeta bayram yapıyoruz. Büyük bir başarı, zafer de denebilir. 2011'deki oy oranını tekrar yakaladık. 7 Haziran'a göre de 10 puan neredeyse oyumuzu artırdık. Yaptığım bütün konuşmalarda "Arkadaşlar 276'yı aştık. Yani kapının eşiğinden içeri girmek üzereyiz. Ne olur bir omuz verin, bir oyu iki oy yapın. Tek başımıza güçlü bir iktidar olsun' demiştim. 300'den fazlasını itiraf edeyim ki düşünememiştim. Bana getirilen anketlerde de en yüksek anket 43,7'ydi. En son Adil Gür'ün 47 küsürlü anketini duyunca inşallah olur ama çok fazla ihtimal vermiyorum demiştim. Burada CHP'nin durumu kendi açılarından üzüntü vericidir.

Ben 28'e yaklaşabileceğini ön görmüştüm. Ama neredeyse 7 Haziran'ın aynısı bir sonuç ortaya çıktı. Ortada bir sorun var denebilir. MHP'de dramatik düşüş var. Daha çok HDP'den aldığımız görülüyor. MHP'den de... Özellikle ben Batı'da ziyaretler yaptığım zaman yani Balıkesir Bursa Manisa'da ve diğerleriyle; MHP'li seçmenlerin büyük bir ilgi gösterdiğini ve AK Parti'ye döndüğünü gördüm. Seçmen bize güvendiğini ve HDP'den seçilen vekillerin terör örgütüne karşı, onları adeta kutsayıcı sözlerine ve terörü adeta gözünü yummak derecesinde boşvermek durumunda kalışını affetmedi."