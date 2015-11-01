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Tek başına iktidarı garantileyen Davutoğlu: Millet kazandı, 2019'da görüşmek üzere

Seçimleri Konya'da takip eden Davutoğlu, sonuçların belirginleşmesinin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek

01 Kasım 2015 22:56

7 Haziran seçimlerinden yaklaşık 5 ay sonra gerçekleşen 1 Kasım seçimlerinde AKP oyların yaklaşık olarak yüzde 50’sini alan AKP büyük bir zafer kazandı. Seçim sonuçlarını milletvekili adayı olduğu Konya’da takip eden AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, sandıkların tamamına yakının açılmasının ardından evinden çıkarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek. Müzeye giderken kısa bir konuşma yapan Davutoğlu, "Sizlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik, dönmeyeceğiz.Zafer millete aittir. Allah utandırmasın. İnşallah önümüzdeki 4 yıl güzel hizmetlerle, 2019’da tekrar huzurunuzda olacağız" ifadelerini kullandı. Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizim inancımızda, kültürümüzde komşular, kardeşler azizdir. Siz bize lazımsınız komşularım. Sizler razıysanız, Rabbime hamd olsun. Bu zafer milletimizindir, Konyalıların, komşularımızındır, vatandaşlarımızındır.  

Sizlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik, dönmeyeceğiz. Aziz komşularım. Şimdi, Mevlana’nın huzuruna gideceğiz. Bizi bağrınıza bastığınız için, en zor günlerde, en zor zamanlarda yanımızda olduğunuz için Allah razı olsun.

Bugün demokrasimizin, milletimizin zafer günü. Bütün katılan kardeşlerimizin zaferi. Bugün zafer günü. Zafer millete aittir. Allah utandırmasın. İnşallah önümüzdeki 4 yıl güzel hizmetlerle, 2019’da tekrar huzurunuzda olacağız. Hayırlı geceler diliyorum.

Davutoğlu, buradan balkon konuşması yapacağı Ankara’ya geçecek.

 

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