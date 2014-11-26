Bu sefer de MERNİS sistemi çöktü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı MERNİS (Merkezi Nüfus İşletim Sistemi), bu sabah yaşanan bir sıkıntı sebebiyle çöktü. 130 milyon kaydın yer aldığı sistemin çökmesiyle birlikte, nüfus müdürlüklerinde ve internet üzerinden sabah saatlerinde hiçbir işlem yapılamazken, öğlene doğru yavaş da olsa çalışmalar yapılabildi.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, MERNİS'ten önce, pazartesi günü de reçete onay sistemi olarak bilinen MEDULA sistemi çökmüş, binlerce hasta ilaçlara ulaşmakta sıkıntı yaşamıştı.