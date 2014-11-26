T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu sefer de MERNİS sistemi çöktü

130 milyon kaydın yer MERNİS aldığı sisteminden önce, pazartesi günü de reçete onay sistemi olarak bilinen MEDULA sistemi çökmüştü

26 Kasım 2014 15:12

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı MERNİS (Merkezi Nüfus İşletim Sistemi), bu sabah yaşanan bir sıkıntı sebebiyle çöktü. 130 milyon kaydın yer aldığı sistemin çökmesiyle birlikte, nüfus müdürlüklerinde ve internet üzerinden sabah saatlerinde hiçbir işlem yapılamazken, öğlene doğru yavaş da olsa çalışmalar yapılabildi. 

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, MERNİS'ten önce, pazartesi günü de reçete onay sistemi olarak bilinen MEDULA sistemi çökmüş, binlerce hasta ilaçlara ulaşmakta sıkıntı yaşamıştı.

ETİKETLER

mernis sistemimedula sisteminüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüçöktü

İlgili Haberler

SGK: Medula kaldırılmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu: Medula Sistemi'nin yürürlükten kaldırılması söz konusu değildir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24