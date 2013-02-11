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SGK: Medula kaldırılmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu: Medula Sistemi'nin yürürlükten kaldırılması söz konusu değildir

11 Şubat 2013 08:58

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı basın yayın organlarında çıkan Medula Sistemi'nin uygulamadan kaldırıldığına ilişkin iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmetleri elektronik olarak kuruma aktarmak amacıyla kullanılan Medula Sistemi'nin uygulamadan kaldırıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

"Medula Sistemi'nin yürürlükten kaldırılması söz konusu değildir'' ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özetle 10 Şubat 2013 tarih ve 28555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Genel Sağlık Sigortası Kapsamında UygulananMedula Sistemi Hakkındaki Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ' güncelliğini yitirmiş hükümlerin iptalinden ibaret olup, Medula Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğindeki hükümler çerçevesinde uygulanmasına devam edilmektedir.''

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