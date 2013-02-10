Eczacıların, çalışmadığı için sık sık tepki gösterdiği, eczanelerde kullanılan ve “reçete onay sistemi” adı verilen “Medula Provizyon Sistemi” kaldırıldı.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkında Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, eczacılardan büyük tepki gören Medula Sistemi kaldırıldı.

Medula’da sürekli ve uzun süreli arızalar nedeniyle sistemden onay alamayan eczacılar, hastaların ilaçlarını temin edemiyor, hastalar da ilaçlarını alabilmek için saatlerce eczanelerde beklemek zorunda kalıyordu.