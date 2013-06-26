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Dünya

Bu kulede grev var

CGT sendikası, Eyfel Kulesi'ni grev yaparak kapattı.

26 Haziran 2013 13:42

Paris'in sembolü, ünlü Eyfel Kulesi, bugün kapılarını kimseye açmadı. Çoğunluğu CGT sendikası üyesi işçiler, güvensiz çalışma koşulları ve düşük ücret şikayetiyle greve gitti. Dünyanın her yerinden kuleye çıkmak için gelen turistler de kapıdan çevrildi.

Kulede yaklaşık 500 vardiyalı çalışan var. 15 Haziran'da turizm sezonunun açılması ile beraber kule günde 15 ila 20 bin arası ziyaretçi ağırlıyor. Yıllık ziyaretçi sayısı ise 7 milyon.

Aralık 2010'da da bir eylem yapılmış, çalışanlar 2 gün greve gitmişlerdi.

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