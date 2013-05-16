Avrupa'nın en kibirlisi Fransa

ABD'li bir şirketin yaptığı araştırma, Avrupa'nın en kibirli milletinin Fransızlar olduğunu ortaya koydu. Avrupa ülkelerinin birbirlerine karşı davranışlarını araştıran çalışmaya göre İngilizlerin çoğunluğu, komşuları Fransızların kibirli olmalarının yanı sıra güven de vermediğini düşünüyor.

Ankette ilginç olan ise Fransızların da kendilerini Avrupa'nın en kibirli milleti olarak görmeleri.



Almanlar değişmiş



Taraf gazetesinin Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, çalışmada bir diğer öne çıkan sonuç ise güvenilir ülke olarak bilinen Almanya'nın zaman içinde daha az güven veren bir hal alması. Başta İngiltere olmak üzere İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya Almanya'nın acımasız olduğunu düşünüyor.

Akdeniz ülkesi İtalya ise, kendilerini en az güvenilir bulurken, diğer taraftan da Avrupa'nın en merhametli ülkesi olduklarını düşünüyorlar.