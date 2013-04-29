Fransa’da ilk eşcinsel evlilik fuarı yapıldı

Fransa’da eşcinsel evliliğin parlamentoda onaylanmasından dört gün sonra düğün fuarı düzenlendi. Başkent Paris’te düzenlenen fuarda eşcinseller için hazırlanan pastalar ve diğer düğün hizmetleri tanıtıldı.

Düğün fotoğrafçıları da yeni iş olanağı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Fotoğrafçı Alexia Galloun, 'Bizim için çok yeni bir pazar. Eşcinseller daha önce hedef müşteri kitlesi değildi. Fuar eşcinsellere işimizi göstermek ve bizi tanımalarını sağlamak için iyi bir yol' dedi. Fuar, ziyaretçi eşcinsellerin de beğenisini kazandı.

Ziyaretçilerden Hakam Steenberg, 'Daha önce eşcinseller için yapılan bir fuar görmemiştim. Bu çok önemli. Bu nedenle bugün buraya gelmeyi istedik ve çok güzel ürünler gördük. Davet kartlarını ve fotoğrafçıların işlerini gerçekten beğendim, çok hoş' diye konuştu.

euronews.com'un haberine göre, fuarda salon düzeni, davet kartları, yüzükler, masa ve sandalye örtüleri gibi ürünler tanıtıldı. Fransız polisi ise fuarın düzenlendiği alan çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ülkede eşcinsel evliliğin yasal hale gelmesi bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Fransa Parlamentosu büyük tartışmaların ardından 23 Nisan’da eşcinsel evliliğe izin veren yasayı onayladı. Fransa böylece eşcinsel evliliği yasal hale getiren 14’üncü ülke oldu. Ancak yasa henüz Anaysa Konseyi tarafından onaylanmadığı için eşcinsel evlilikler haziran ortasına kadar yapılamayacak.