Arınç'a Paris'te protesto

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te bir konferanstaki konuşması sonrasında bir grup tarafından protesto edildi.



Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezi'nde bir konferansa katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuşması sonrasında bir grup tarafından protesto edildi.

Arınç, konuşmasının bitiminde, ellerinde Türk Bayrağı ve Türkiye Gençlik Birliği flamaları bulunan bir grup tarafından salonda protesto edildi.

Arınç konuşmasını bitirip kürsüden inerken, salonda bulunan yaklaşık 15 kişi dinleyici koltuklarından ayağa kalkarak, slogan atmaya başladı.

Ellerinde bayraklar, Mustafa Kemal Atatürk ve Doğu Perinçek posterleri bulunan grup, "Yeminler edildi, yıkılacak Silivri", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar attılar.

Güvenlik görevlilerince salondan çıkarılan grup, kapı önünde de bir süre eylemlerine devam ederken, daha sonra sessizce dağıldı.