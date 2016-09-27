Bu kez İzmit; otobüs şoförü kurala uyduğu için bıçaklandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tramvay hattı çalışması dolayısıyla güzergahını değiştiren halk otobüsü şoförü, durak harici inme talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı. İstanbul'da da kapı açma tartışması nedeniyle bir yolcu metrobüs şoförüne saldırmıştı. Saldırının ardından kontrolden çıkan araç anayola dalmış, 4 aracı altına ezmişti. Kazada 11 kişi yaralanırken, şans eseri hayatını kaybeden olmamıştı. Toplu taşıma araçlarında yaşanan şiddet olaylarında biri de yine İstanbul'da gerçekleşmişti. Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için saldıran Abdullah Çakıroğlu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, itirazlar üzerine yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Alınan bilgiye göre, 41 J 0488 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Sezer Y., tramvay hattı çalışması dolayısıyla değiştirilen güzergahta Yenişehir Mahallesi Arda Sokak Paşa Caddesi'ne girdi.

Sürücü Sezer Y., durak harici inmek isteyen yolculardan Osman S.’nin bu talebini yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman S., Sezer Y.’yi kalçasının üst tarafından bıçakladı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı, yaya olarak kaçan şüpheli ise olay yeri yakınında gözaltına alındı.