Metrobüsün altında kalan aracın sürücüsü: O yarım saat bir yıl gibi geçti

İstanbul Acıbadem'de meydana gelen kazada metrobüsün altında kalan aracın sürücüsü olan İbrahim Mithat Us, “Son anda vitese doğru eğildim. Orada kaldığım yarım saat bir yıl gibi geldi” dedi.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Acıbadem'de şoförü şemsiye ile darp edilince kontrolden çıkan metrobüsün üzerine çıktığı otomobilinden şans eseri hafif yaralı çıkan doktor İbrahim Mithat Us, saniyelik bir hamleyle kurtulduğunu söyledi. Son anda vitese doğru eğildiğini ifade eden Us, "Aracın tavanı ezildi. Orada kaldığım yarım saat bana bir yıl gibi geldi. Gerçekten mucize eseri kurtuldum, şükrediyorum" dedi.

İbrahim Mithat Us'un açıklamaları şöyle:

"Kadıköy'den Maslak'taki işyerime gitmeye çalışıyordum. Acıbadem'de sol şeride geçtim. O sırada, metrobüsün bariyerleri biçerek üzerime geldiğini gördüm. İki araca çarptı, sonra da benim arabama. Saniyeler içinde refleksle kendimi vitesin bulunduğu bölüme attım. Bir elim direksiyonda kalmıştı ve o biraz incindi, zarar gördü. Metrobüs, aracımın tavanını götürdü. Şoför koltuğundaki başlık koptu. Eğer dik dursaydım hayatta kalamazdım"

"Yarım saat bir yıl gibi geçti"

"Araçta yaklaşık yarım saat kaldım. Duman kokusu gelmeye başlayınca en çok da yangın çıkmasından korktum. Kaldığım yerde hareket edebiliyordum. Kontağı çevirip kapattım. Hatta telefonla eşimi aradım ve kazayı söyledim. Metrobüsten gelen 'Yanıyor kaçın' seslerini duyuyordum. İtfaiye geldi. Aracı kaldırdıklarında tekrar üzerime düşer diye düşünüyordum, çok korktum. İtfaiye ekibine çok teşekkür ediyorum. Tepemden metrobüsün kaldırılması yarım saatten fazla sürmüş. O süre benim için bir yıl gibiydi. Yaşadığıma şükrediyorum" diye konuştu.