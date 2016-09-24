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Metrobüsteki 'şemsiyeli saldırgan' tutuklandı

Saldırganın 5 ila 10 yıl arasında bir cezayla yargılanması bekleniyor

24 Eylül 2016 13:26

İstanbul'daki Acıbadem'de 11 kişinin yaralanmasına neden olan metrobüs kazasında şoföre şemsiye ile saldıran Murat Akbulut "Olası kastla kasten yaralama", "Kasten yaralama", "Kamu malına zarar verme" ve "Mala zarar verme" suçlamalarından tutuklandı. 

Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'nden sabah saatlerinde çıkarılan şemsiyeli saldırgan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırgan, sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Saldırganın tutuklanması istendi. Ardından saldırgan Murat Akbulut tutuklandı.

"5-10 yıl arasında bir cezayla yargılanacak"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, saldırganın tutuklu yargılanmasının yüksek bir ihtimale sahip olduğunu belirterek, hakkında yapılacak suçlamaya göre cezasının değişebileceğini ifade etti.

Şen, yaralanmanın derecesine göre saldırganın 5-10 yıl arasında bir cezayla yargılanacağını söyledi. Ersan Şen, şoförün hakaret etmesi durumunda saldırganın tahrik indirimi alabileceğini ancak kaza nedeniyle yaralanan diğer yolcular için bu durumun geçerli olmayacağını belirtti.

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