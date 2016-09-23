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Yaşam

İstanbul Valiliği: Şoföre şemsiye ile vuran kişi gözaltına alındı

Metrobüs kazasında en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi

23 Eylül 2016 13:27

İstanbul Valiliği, İstanbul Acıbadem'de meydana gelen metrobüs kazasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kazada metrobüs şoförü dahil en az 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada "Şoföre şemsiye ile vuran kişi gözaltına alındı" dendi.

Acıbadem'de yoldan çıkan metrobüs, D-100'e girerek kaza yaptı. Feci kazada, yoldan çıkan metrobüs bir otobüse çarptı, üç aracı altına aldı. Araçtaki yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralanırken, E5 Karayolu araç trafiğine kapandı. 

Görgü tanıklarının anlattığına göre, metrobüs şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası yolcu şoföre tekme attı. Bu tekmenin ardından şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girdi. Bazı haber kanalları yolcunun şoföre şemsiyeyle vurduğu iddiasını gündeme getirdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise iddialar doğrulandı. Açıklamada  "Bir yolcu şoföre şemsiye ile müdahale etti. Şoförü şemsiye ile vuran kişi gözaltına alındı" dendi.

 

 

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