Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu seçilerek hükümete giren ilk başörtülü bakan oldu. İlk başortülü bakan Ayşen Gürcan ise seçim hükümetine parlamento dışından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanmıştı

24. dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu’nun eşi olan Sema Ramazanoğlu, milletvekilli adaylığı sürecinde yaptığı açıklamada, daha önce Meclis’e başörtüsü yasağından dolayı giremediğini söylemişti. Ramazanoğlu, "İlk defa 7 Haziran'da başörtülü kadınlar aday oldu. Benim için de 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı olmam başörtüsü mücadelemin taçlanmasıdır" açıklamasında bulunmuştu. AKP’nin kuruluşuna "bu çorbada benim de bir tuzum olsun, bir çıkış arayalım" düşüncesiyle dâhil olduğunu söyleyen Ramazanoğlu, yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu.

Sema Ramazanoğlu, AKP’ye açılan kapatma davasında "milletvekilliğine seçilme yeterliliği bulunmayan Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye olamayacağı ve başörtülü 6 kurucunun milletvekili seçilme yeterliliğine sahip bulunmadıklarından kurucu üyelikten çıkarılması" yönünde Anayasa Mahkemesine başvurulan kadınlardan biri arasında yer alıyordu. Böylece Ramazaoğlu, seçilerek hükümete giren ilk kadın bakan oldu.

İlçe Başkanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na

Öte yandan AKP’de 2008 yılında Çukurova İlçe Başkanı olarak siyasete giren ve 1 Kasım seçimlerinde Adana’dan milletvekili seçilen Fatma Gül Demet Sarı yeni kabine de Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. Yüksek Mimar olan Sarı, kabinenin bekar bakanı oldu.