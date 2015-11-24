Yeni kabine açıklandı: Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı oldu, Ali Babacan listede yok

64. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu.

Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sonrası Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede AKP'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana ekonomi ve Dışişleri'nde görevler alan Ali Babacan yer almadı. Babacan'ın yerine ekonominin başına gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Maliye Bakanlığı görevini yürüten Mehmet Şimsek ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olurken, Şimşek'ten boşalan koltuğa Naci Ağbal getirildi.

7 Haziran sonrası 12 Eylül 2015'te gerçekleştirilen AKP kongresinde Başbakan Davutoğlu'na rakip olarak genel başkanlık için adı gündeme gelen AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da daha önceki hükümetlerde yürüttüğü Ulaştırma Bakanlığı görevine tekrar geldi. AKP'nin teşkilatlarından sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da, ilk kez bir bakanlık görevi alarak Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Yeni kabinede kadın bakan sayısı ise 2 oldu. Aile Bakanlığı'nı Sema Ramazanoğlu, Çevre Bakanlığı'nı Fatma Güldemet Sarı yürütecek.

Başbakan Davutoğlu'nun "Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" sözleriyle açıkladığı 64. hükümet şöyle:

- Başbakan Yardımcıları:

Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan

- Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Sema Ramazanoğlu

- AB Bakanı: Volkan Bozkır

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık

- Çalışma Bakanı: Süleyman Soylu

- Çevre Bakanı: Fatma Güldemet Sarı

- Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

- Ekonomi Bakanı: Mustafa Elitaş

- Enerji Bakanı: Berat Albayrak

- Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik

- Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi

- İçişleri Bakanı: Efkan Ala

- Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz

- Kültür ve Turizm Bakanı: Mahir Ünal

- Maliye Bakanı: Naci Ağbal

- Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

- Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

- Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

- Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu

- Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım