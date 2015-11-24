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Politika

Ali Babacan, Cemil Çiçek, Recep Akdağ... Kulislerdeki hangi isimler kabineye giremedi?

Başbakan Davutoğlu, 64. hükümeti açıkladı

24 Kasım 2015 15:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra Çankaya Köşkü'ne geçerek 64. hükümetin Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. 13 yıllık AKP iktidarının büyük bir bölümünde ekonominin dümeninde olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni kabinede yer alıp almayacağı tartışılıyordu. Ali Babacan yeni kabinede yer almadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olabileceği söyleniyordu. Ancak Berat Albayrak yeni kabinede Enerji Bakanı olarak yer aldı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de Başbakan Yardımcılığı için adı geçen isimler arasındaydı. Cemil Çiçek yeni kabinede yer almadı. Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş ve Lütfi Elvan oldu. 

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olacağı da kulislerde konuşulan iddialar arasındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu oldu. Eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik ise yeni kabinede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yer aldı.

Sağlık Bakanlığı için adı geçen isimlerden biri eski bakan Recep Akdağ idi. Ancak Sağlık Bakanı Mehmet MüezzinoğluBakanlar Kurulu'ndaki yerini korudu.

Yeni Bakanlar Kurulu'nun listesi şöyle:

*Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan,

*Adalet Bakanı  Bekir Bozdağ

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu

*AB Bakanı Volkan Bozkır

*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

*Çalışma Bakanı Süleyman Soylu

*Çevre Bakanı Fatma Güldemet  Sarı

*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

*Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş

*Enerji Bakanı Berat Albayrak

*Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik

*Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

*İçişleri Bakanı  Efkan Ala

*Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz

*Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal

*Maliye Bakanı Naci Ağbal

*Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı

*Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz

*Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

*Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

*Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım

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