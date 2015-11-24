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Erdoğan ve Davutoğlu görüşmesi sona erdi, kabine onaylandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni kabineyi açıkayacak

24 Kasım 2015 09:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki görüşme başladı. Davutoğlu görüşmede yeni kabineyi Erdoğan'ın onayına sunacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Davutoğlu'nun yeni bakanları kamuoyuna duyurması bekleniyor.

 

"AKP'nin olduğu yerde kriz olmaz"

 

Başbakan Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada kabinede yer alacak isimler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşadığı iddialarına tepki göstermiş ve "Yarın (bugün) inşallah kendisi Ankara'ya teşrif edecekler, o zaman oturup konuşacağız, istişare edeceğiz, Türkiye'de şimdiye kadar nasıl olmuşsa bundan sonra da merak etmeyin, AK Parti'nin olduğu yerde kriz olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, 17 Kasım Salı günü 64'ncü Cumhuriyet Hükümetini kurmakla görevlendirmişti.

 

Önce Fidan ardından Kahraman

 

Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ardından da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti.

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