BTS: Canımızın bedelinin maliyet unsuru olmasını kabul etmiyoruz

Niğde’nin Bor ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün yük treniyle çarpışması sonucu meydana gelen ölümlü kazayla ilgili açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) benzer hemzemin geçit kazalarının tekrarlandığını hatırlattı.

Yük treni işçi servisine çarptı;5 ölü, 10 yaralı

Tren tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı; 6 ölü, 16 yaralı

Açıklamada TCDD, İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından ortak hareket edilmesi gerektiği vurgusu yapılarak “Canımızın bedelinin maliyet unsuru olmasını kabul etmiyoruz” dendi.

ETHA’da yer alan habere göre, BTS’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

"Yakın zamanda yaşanan hemzemin kazalarında yaşamını yitirenlerin kanı kurumadan, yaraları sarılmadan yine benzer bir kaza ile karşı karşıya kaldık. Daha geçen ay içerisinde; Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde Tatvan-Ankara seferini yapmakta olan trenin hemzemin geçitte yolcu minibüsüne çarpması sonucu aralarında Suriyeli işçilerinde olduğu 9 tarım işçisi hayatını kaybederken, Manisa'nın Alaşehir İlçesine girişte yer alan kontrolsüz ve bariyersiz hemzemin geçitte tarım işçilerini taşıyan minibüse Uşak Bölgesel Ekspresi'nin çarpması 6 işçi yaşamını yitirmiş, bu kazalarda onlarca kişi de yaralanmıştı. Sendikamız tarafından daha önce ifade ettiğimiz gibi hemzemin geçit kazalarının yaşanmaması için TCDD, İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından ortak hareket edilerek gerekli çalışma yapılması gerekmektedir. Canımızın bedelinin maliyet unsuru olmasını kabul etmiyoruz”

2 kazada toplam 11 işçi yaşamını yitirdi

Niğde'nin Bor İlçesi'nde Bor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan servis minibüsün hemzemin geçitten geçmeye çalışırken Niğde'den Adana istikametine giden yük treniyle çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralanmıştı. Bu ay içerisinde yaşanan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan başka bir kazada ise Manisa Alaşehir’de bu ay içerisinde yaşanan trenin tarım işçilerini taşıyan kamyonu biçmesi üzerine 6 kişi yaşamını yitirmişti.