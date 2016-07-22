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Tren tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı; 6 ölü, 16 yaralı

Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde yolcu treni, hemzemin geçitten geçen ve içinde üzüm bağlarında çalışan işçilerin bulunduğu midibüse çarptı

22 Temmuz 2016 15:56

Alaşehir’in Akkeçili Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir- Uşak seferini yapan makinist İsmail Kulu’nun idaresindeki 31 bin 619 sefer sayılı yolcu treni, bariyer ve ışığın bulunmadığı kontrolsüz hemzemin geçitten geçiş yapan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 J 4759 plakalı, üzüm bağlarında çalışan işçileri taşıyan yolcu midibüsüne çarptı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, kazada, ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Kazanın haber alınmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Jandarma olay yerinde önlem alıp kazayla ilgili inceleme başlattı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

 

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