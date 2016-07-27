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Yük treni işçi servisine çarptı;5 ölü, 10 yaralı

Kaza nedeniyle Niğde-Adana Demiryolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı

27 Temmuz 2016 14:02

Niğde'nin Bor ilçesinde hemzemin geçitte, dün gece yük treni ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Kadı’nın haberine göre, Bor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan Feridun Çölbeyi (54) yönetimindeki 51 EK 704 plakalı servis minibüsü, İftiyan Mahallesi mevkinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken, Niğde'den Adana istikametine giden yük treni ile çarpıştı.

 

Niğde-Adana Demiryolu ulaşıma kapatıldı

 

Kazada minibüste bulunan Mehmet Varışlı (33), Ruşen Yılmaz (52) ve Orhan Kızıl hayatını kaybederken; minibüs sürücüsü Feridun Çölbeyi ile Murat Tekin (47), Murat Yiğin (46), Yaşar Yalçın (27), Osman Duman (34), Birol Öztürk (31), Lokman Balarban (23), Arif Karataş (23), Halil Özen (47), Osman Aruk (42), Elvan Arı (42), Serkan Kahraman (28) ve Alaaddin Altınöz yaralandı. Yaralılar Bor ve Niğde Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Niğde-Adana Demiryolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

 

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