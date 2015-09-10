BTK: 4.5G ile internet hızı 10 kat artacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 4.5G ile birlikte internet hızının 10 kat artacağını açıkladı. Sayan, 2015 yılının ikinci çeyrek sonu itibarıyla genişbant internet abonesinin 44,3 milyonu aştığını söyledi.

İHA’nın haberine göre; BTK tarafından yayınlanan '2015 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu'nun önsüzünde Sayan, Nisan-Mayıs-Haziran ayındaki elektronik haberleşme sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Sayan, 2015 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye’nin elektronik haberleşme pazarında faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri 9,6 TL’ye ulaşırken, yatırım miktarının ise 1,2 milyar TL olduğunu söyledi. BTK Başkanı Sayan, “Sabit ve mobil ses trafiği 59 milyar dakikayı geçerken, mobil aylık görüşme süresi 399 dakika, sabit aylık görüşme süresi 145 dakika olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 44,3 milyonu aşmıştır” dedi.

Mobil hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen 'IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi' sonucunda işletmecilere tahsisli olan frekans miktarının 183,8 MHz’den 549,2 MHz’ye çıktığını kaydeden Sayan, “İşletmecilerimizin 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren IMT-Advanced teknolojisi ile hizmet vermeye başlamaları ile birlikte mobil genişbant internet hızı en az 10 kat artacak ve vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alabilecektir” ifadelerini kullandı.