T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

BTK: 4.5G ile internet hızı 10 kat artacak

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgiler aktardı

10 Eylül 2015 18:43

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 4.5G ile birlikte internet hızının 10 kat artacağını açıkladı. Sayan, 2015 yılının ikinci çeyrek sonu itibarıyla genişbant internet abonesinin 44,3 milyonu aştığını söyledi.

İHA’nın haberine göre; BTK tarafından yayınlanan '2015 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu'nun önsüzünde Sayan, Nisan-Mayıs-Haziran ayındaki elektronik haberleşme sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Sayan, 2015 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye’nin elektronik haberleşme pazarında faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri 9,6 TL’ye ulaşırken, yatırım miktarının ise 1,2 milyar TL olduğunu söyledi. BTK Başkanı Sayan, “Sabit ve mobil ses trafiği 59 milyar dakikayı geçerken, mobil aylık görüşme süresi 399 dakika, sabit aylık görüşme süresi 145 dakika olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 44,3 milyonu aşmıştır” dedi.

Mobil hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen 'IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi' sonucunda işletmecilere tahsisli olan frekans miktarının 183,8 MHz’den 549,2 MHz’ye çıktığını kaydeden Sayan, “İşletmecilerimizin 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren IMT-Advanced teknolojisi ile hizmet vermeye başlamaları ile birlikte mobil genişbant internet hızı en az 10 kat artacak ve vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alabilecektir” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

teknolojiinternet hızıbilgi teknolojileribtk45 g

İlgili Haberler

Cep telefonu ve SIM kart için 4,5G uyarısı: Çöp olur!

'Cep telefonlarında internet uyumu ülkelere göre değişebiliyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24